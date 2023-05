Sozialer Zusammenhalt durch Kunst

Für Jas soll das "KinderKunstLabor" ein Ort sein, an dem Kinder und Jugendliche "mit moderner, zeitgenössischer Kunst in Berührung kommen, mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, in Dialog treten, mitgestalten und forschen". Das gemeinsame Erleben von Kunst trage zu sozialem Zusammenhalt bei und biete Platz für neues Denken.

"Mit diesem 'KinderKunstLabor' setzen wir einen neuen Meilenstein in der Kunst- und Kulturvermittlung für Kinder, Jugendliche und Familien", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) laut Landespressedienst. Die Einrichtung sei in "Dimension und Konzeption einzigartig in ganz Europa" und werde eine lernende Institution sein: "Ein Ort des Dialoges, der Innovation, Kreativität und Demokratie, wo wir Brücken bauen wollen zwischen den Generationen, den Kulturen, den unterschiedlichsten Ausdrucksformen und der Kunst und Kultur."