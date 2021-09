Dizzy Mouse

Direkt neben dem Riesenrad wartet ein rasant-witziger Spaß für die ganze Familie: In wilden Zick-Zack-Kurven flüchtet die Maus vor der hungrigen Katze, sogar ein Drehen um die eigene Achse nimmt sie in Kauf, um dem Vielfraß zu entkommen. Vergnügtes Kreischen von Groß und Klein gehört dazu, der Nervenkitzel muss schließlich gebührend rausgeschrien werden! Am Ende gewinnt die Katze aber dann doch immer ... Nicht nur für "Tom & Jery"-Fans ein Muss!