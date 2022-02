Der Tiergarten ist der älteste Zoo der Welt und verbindet auf besondere Art Kultur mit Natur, zumal er als royaler Lustgarten der Habsburger ins Leben gerufen wurde.

Besonders ist auch das Haus des Meeres, dessen tatsächliche Größe man nach äußerlicher Betrachtung des Gebäudes gar nicht erahnen würde. Ein besonderes Highlight des Indoor-Aquazoos ist das 360-Grad-Haifischbecken.

Last but not least, gibt es noch einen Tierpark in Wien: Der Lainzer Tiergarten. Er ist ein letztes Stück des urtümlichen Wienerwalds und beherbergt Rehe, Hirsche, Mufflons, Wildschweine und viele andere Wildtiere. Und sowieso: Der Lainzer Tiergarten ist immer einen Ausflug und Spaziergang wert!

Alle drei Ausflugsziele sind ganzjährig geöffnet!