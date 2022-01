Der Weg ist das Ziel – gegen diesen Sinnspruch ist nichts einzuwenden. Jedoch ist es bei folgenden Erlebniswelten genau andersrum. Hier wollen wir so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Süßere Ausflugsziele rund um Schokolade, Gummizeug und Eiscreme werdet ihr in Österreich nicht finden. Also weckt euren inneren Charlie und macht euch auf in die Schokoladenfabrik!