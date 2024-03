TU Graz: Neues Freilabor für experimentierfreudige Kinder

Super Science Space in Graz

Kinder und Jugendliche sollen mitmachen, experimentieren und Spaß haben - mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, dazu auch noch Kunst und Technik: Das ist schon seit rund einem Jahr Ziel im "Super Science Space" der TU Graz am Campus Inffeldgasse. Rund 6.000 junge Besucherinnen und Besucher hat man an den 16 Stationen in den vergangenen zwölf Monaten gezählt. Nun hat das Labor Nachwuchs bekommen - in Form eines Freiluftlabors in der Inffeldgasse 26.

Die von mehreren TU-Instituten entworfenen zusätzlichen 20 Stationen sollen Kindern vom Kindergarten bis in den Pflichtschulbereich Wissen über erneuerbare Energien, Wasserkraft, Energieeffizienz, Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung durch "Learnig by doing" vermitteln. Sie können Experimente durchführen und sollen so naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge verstehen lernen. "Das weckt ihre Begeisterung und macht ihnen hoffentlich Lust auf eine Ausbildung oder ein Studium in Technik oder Naturwissenschaften an unserer Universität", wie Rektor Horst Bischof anlässlich der Eröffnung betonte.

Private Besuche kostenlos möglich

Das Freilabor hat von März bis Oktober geöffnet und bietet vor- und nachmittags ein- bis zweistündige Workshops für Kindergärten und Schulen an. Durch Unterstützung der Stadt Graz können sie kostenlos besucht werden. Mittwochnachmittag (ausgenommen Schulferien) sind die Experimentierstationen auch für private Besuche zugänglich, allerdings wird um Voranmeldung gebeten.