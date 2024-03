Umstieg auf Recycling

Die Bühnen Graz GmbH wurde ebenso wie die Theaterservicegesellschaft art + event im November 2023 als "Ökoprofit Premium Partner" zertifiziert. Das Siegel "Green Event" tragen Klanglicht (2023) und die Opernredoute (seit 2018), als "Green Location" dürfen sich Orpheum, Dom im Berg und Kasematten seit heuer bezeichnen, und mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Sprech- und Musiktheater schmücken sich Oper (2024), Schauspielhaus (2023) und Next Liberty (2023).

In der Praxis bedeutet das beispielsweise den Umstieg auf LED-Beleuchtung in allen Häusern, ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder die laufende Evaluierung vom Bedarf an Druckwerken. Das Schauspielhaus trägt mit einem Einheitsbühnenbild im "Schauraum" und mit Fassadenbegrünung zur Klimaschonung bei, und die Theaterservicegesellschaft betreibt den Kostüm- und Dekorationsfundus als Re- und Upcyclingcenter und verfügt über eine Photovoltaik-Anlage am Dach der Dekorationswerkstatt. Die Spielstätten haben in allen Bars auf Mehrwegbecher umgestellt.