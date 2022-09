Rasantes Tempo, blecherner Sound

Auch das eine oder andere Cover wurde serviert, wobei der leider doch sehr übersteuerte und überlaute Sound in der Stadthalle dafür sorgte, dass Marleys "Is This Love" oder Dr. Dre's "The Next Episode" ein wenig wie aus der Konservenbüchse klangen. Sei's drum, die Arme wurden trotzdem in die Luft gehoben, der Bass fuhr zwar durch Mark und Bein, aber man war schließlich für den lauten Beat gekommen.

Nach dem heiß erwarteten "In da Club" endete der offizielle Teil des Abends. Licht aus, alle von der Bühne. 50 Cent ließ sich für den Zugaben-Block nach fünf Minuten gnädigerweise zurückjubeln. Besagter Block ging auch im gleichen Staccato-Stil weiter, "Crack a Bottle" von Rap-und-Zeit-Kollegen Eminem, "If I Can't" und "Major Distribution" entließen die Menge schlussendlich nachhause.