Amadeus Awards: Die Nominierten

Vergeben werden Awards in insgesamt 14 Kategorien, wobei sich die Nominierungen je zur Hälfte aus den Verkaufszahlen sowie der Wertung einer Fachjury zusammensetzen. Über die Gewinner bestimmen je zu einem Drittel die Fans mittels Onlinevoting sowie Jury und Musikverkäufe. Der FM4-Award wird in bewährter Weise von den Hörern des ORF-Radios bestimmt. Die Lebenswerkauszeichnung wird vom die Gala veranstaltenden Verband der Österreichischen Musikwirtschaft IFPI vergeben.

Hier alle Nominierten 2023 im Überblick:

SONG DES JAHRES, präsentiert von Hitradio Ö3

Die Sunn und di, Pizzera & Jaus

Halo, LUM!X feat. Pia Maria

Letztes Mal, Raf Camora & Bonez MC

Von dir ein Tattoo, Josh.

100K, Yasmo & die Klangkantine feat. Mira Lu Kovacs

ALBUM DES JAHRES

Gelb ist das Feld, Bilderbuch

Glück, Melissa Naschenweng

Ich will dich, Nockis

Palmen aus Plastik 3, Raf Camora & Bonez MC

Wanda, Wanda

SONGWRITER:IN DES JAHRES, präsentiert von akm & austro mechana

Barbie, Ness (Text & Komposition: Vanessa Dulhofer, David Slomo, Gabriel Geber, Lucas Fendrich)

Crimescene, ELAV (Text: ELAV, AYMZ, Jonas Reiter, Jonathan Gabler, Komposition: ELAV, Luca Pivetz)

Feelings, Lou Asril (Text & Komposition: Lou Asril, Maximilian Walch)

Sie, Poxrucker Sisters (Text & Komposition: Magdalena, Christina und Stefanie Poxrucker)

100K, Yasmo & die Klangkantine feat. Mira Lu Kovacs (Text & Komposition: Yasmine Hafedh, Mira Lu Kovacs, Tobias Vedovelli, Sebastian Watzinger)

FM4 AWARD 2023

Bibiza

Leftovers

Oskar Haag

RAHEL

Verifiziert

LIVE-ACT DES JAHRES, präsentiert von oeticket

Folkshilfe

Pizzera & Jaus

Rainhard Fendrich

Seiler und Speer

Wanda

ALTERNATIVE

Cari Cari

Oska

Salò

Sharktank

Voodoo Jürgens

ELECTRONIC/DANCE

Dorian Concept

Farce

Harris & Ford

Klangkarussell

LUM!X feat. Pia Maria

HARD & HEAVY

Belphegor

Cil City

Leftovers

Harakiri For The Sky

Visions Of Atlantis

HIP HOP

Bibiza

Kamp & Fid Mella

Keke

Raf Camora & Bonez MC

Yung Hurn

JAZZ/WORLD/BLUES

Herbert Pixner Projekt

Mira Lu Kovacs & Clemens Wenger

Pixner, Gansch, Kranzelbinder, Delag& RadiString Quartet

Seiler feat. Norbert Schneider

Shake Stew

POP/ROCK

Bilderbuch

Edmund

Josh.

Pizzera & Jaus

Wanda

SCHLAGER/VOLKSMUSIK

Andreas Gabalier

Die Seer

Melissa Naschenweng

Nockis

Semino Rossi

TONSTUDIOPREIS BEST SOUND, präsentiert von FAMA

By Design, Doppelfinger (Recording: Jakob Herber, Clemens Bäre/ Mix: Sophie Lindinger, Alexandr Vatagin/ Mastering: Martin Scheer/ Künstlerische Produktion: Jakob Herber)

Irgendwas mit Dreißig, Lemo (Recording: Markus Moldan, David Bronner/ Mix: Dietz Tinhof, David Bronner/ Mastering: Martin Scheer/ Künstlerische Produktion: David Bronner, Lukas Hillebrand)

Lifelines, Joe Traxler (Recording: Joe Traxler, Lukas Klement, Niklas Pichler/ Mix: Niklas Pichler/ Mastering: Martin Scheer/ Künstlerische Produktion: Joe Traxler, Lukas Klement, Niklas Pichler)

Losing Colors, Givven (Recording: Jordan Haller, Adrian Held, Nikodem Milewski/ Mix: Nikodem Milewski/ Mastering: Nikodem Milewski/ Künstlerische Produktion: Jordan Haller, Adrian Held, Nikodem Milewski)

Nirvana, Ennio (Recording: Dennis Neuer/ Mix: Nikodem Milewski, Moritz Enders, Sascha „Busy“ Büren, Dennis Neuer, Peter „Jem“ Seifert/ Mastering: Nikodem Milewski, Moritz Enders, Sascha „Busy“ Büren/ Künstlerische Produktion: Dennis Neuer, Dillistone, Killian & Jo