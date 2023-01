My Ugly Clementine

Die Wiener Band (seit kurzem als Trio unterwegs) fällt mit ihrem herrlich verzerrten Gitarren-Sound wohl auch nicht adhoc in die klassische "Austropop"-Kategorie. Aber made in Austria, und sie gehören gehört! Mit positivem Vibe, einem kräftigen Schluck Post-Punk-Einflüssen und einer Prise 60er-Jahre-Soul reißen My Ugly Clementine mit. 2023 live beim neuen Lido Sounds Festival in Linz!