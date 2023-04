Karl Ratzer erhält Amadeus Award für Lebenswerk

Karl Ratzer stand mit legendären Bands auf der Bühne

Am 4. Juli 1950 in prekären Verhältnissen als Kind zweier KZ-Überlebender in Wien geboren, brachte sich Ratzer mit zehn Jahren autodidaktisch das Gitarrespielen bei. Ab seinem 13. Lebensjahr stand er regelmäßig mit legendären Bands wie den Vienna Beatles (1964-1965), The Slaves (1964-1966), The Charles Ryders Corporation (1967-1968), C-Department (1969-1971) und Gipsy Love (1971-1972) auf der Bühne. Diese Jahre prägten Ratzer und ließen ihn zu einem der bekanntesten Rock-Gitarristen im deutschsprachigen Raum aufsteigen.