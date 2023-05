23. Amadeus Music Awards: Das sind die Gewinner:innen

Der jüngste Amadeus-Gewinner

Der FM4-Award ist die einzige Auszeichnung, die alleine auf Basis von Hörerinnen- und Hörer-Votings entschieden wird. Am höchsten in der Gunst der FM4-Hörerschaft stand der 17-jährige Oskar Haag. Er ist der bisher jüngste Amadeus-Gewinner und lud mit dem Song "Stargazing" zum Schwelgen ein. "Ich hab lange Zeit gehabt zu überlegen, was ich sage", meinte er, ist seine Auszeichnung doch schon seit Wochen bekannt. Er entschied sich für ein simples "Danke", das er an diverse seiner Wegbegleiter richtete.

Zum Abschluss der Gala wurde der Wiener Jazzgitarrist Karl Ratzer für sein Lebenswerk geehrt. 1950 als Kind zweier KZ-Überlebender in prekären Verhältnissen geboren, zählt er seit Jahrzehnten zur Weltspitze in seinem Genre. In den 60er-Jahren begann er mit Formationen wie The Slaves oder Gipsy Love die österreichische Rockhistorie zu prägen, bevor er in die USA und zum Jazz wechselte. Unter tosendem Applaus kam Ratzer auf die Bühne, wo er bekundete: "Ich bin baff. Wieso ich?" Dank richtete er nicht nur an Gott, sondern auch seine Familie und zeigte sich hoffnungsfroh, nun mehr Publikum anzuziehen.