AnnenMayKantereit sagen Konzert in Wien kurzfristig ab

Fans, bitte stark bleiben: Am 15. April wären AnnenMayKantereit vor dem Publikum der ausverkauften Wiener Stadthalle gestanden – doch das Konzert wurde kurzfristig abgesagt. Via der Facebook-Seite des Veranstalters FM4 Indiekiste wandte sich das Trio persönlich an seine Fans: "Die Konzerte in München und Wien können nicht stattfinden. Ehrlich gesagt, wir finden kaum Worte dafür."