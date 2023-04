Die Rede ist natürlich von Henning May, Christopher Annen und Severin Kantereit alias AnnenMayKantereit. Das Trio ist mittlerweile selbst erwachsen geworden, im März 2023 veröffentlichten sie ihr viertes Album "Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ – genau zehn Jahre, nachdem ihre erste, noch in Eigenregie produzierte Platte "AMK" erschienen ist.

AnnenMayKantereit haben sich zum großen Fixstern am deutschsprachigen Popfirmament entwickelt, mit ihren Liedern um die kleinsten zwischenmenschlichen Gesten füllen sie die größten Hallen. Und ihre immer zahlreicher werdenden Fans (allein auf Instagram sind es eine Million Follower:innen) singen mit, damals wie heute. Am 15. April gastieren die drei Kölner auf ihrer aktuellen Tour live in der Wiener Stadthalle – und das Konzert ist wenig überraschend bereits ausverkauft.

Woher kommt der Hype? Warum lieben alle AnnenMayKantereit so? (Okay, vielleicht nicht alle, aber nach wie vor sehr viele). Fünf mögliche Gründe könnten sein ...