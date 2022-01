Wir wollen an dieser Stelle niemandem die Lebensfreude stehlen, aber beunruhigende Twitter-Gerüchte machen da einen Strich durch die Rechnung. Denn laut einem Tweet soll Avril Lavigne, kanadische Sängerin und Königin der 2000er-Teenage-Angst, kurz vor dem Verschieben ihrer Europa-Tournee stehen. Dies würde dann bedeuten, dass auch das Konzert in der Wiener Stadthalle am 17. März 2022 nicht stattfinden kann.