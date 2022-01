"Love Sux": Avril Lavigne kommt mit neuem Album live nach Wien

In dem druckvoll-poprockigen Song macht die Kanadierin gemeinsame Sache mit blackbear und singt von einer Beziehung, in der ihr die Extraportion Reibung viel lieber ist als immer nur heile Welt: "You're so hot when you get cold / Don't call me "baby / I love it when you hate me". Mitsing-Qualitäten hat der Refrain in jedem Fall.

"Love Sux" soll insgesamt 12 Tracks enthalten und wird das siebte Studioalbum der 37-jährigen Multi-Platin-Sängerin.

Wien-Konzert von Avril Lavigne für März angekündigt

Erst vor kurzem hat Avril Lavigne ihr nächstes musikalisches Kapitel mit der Single "Bite Me" eröffnet. Es war ihr erster neuer Song seit 2019. Das kommende Album erscheint auf dem Label DTA Records von Travis Barker (DTA Records), mit dem sie gemeinsam mit John Feldmann (Lead-Sänger von Goldfinger) auch an den neuen Songs arbeitete.