Backstreet Boys spielen im Herbst 2022 ein Konzert in München

Dass sie ihre Fans überraschen würden, haben die Backstreet Boys schon mit einem neuen Bandfoto auf Instagram angekündigt: "New pic, new era, new surprises on the way!", hieß es im Feed. Dass es sich dabei aber um die Bekanntgabe von Konzertterminen im Rahmen der "DNA World Tour 2022" handeln würde, ließ sich nur erahnen. Seit Jahren tritt die wohl erfolgreichste Boyband aller Zeiten in Las Vegas auf, jetzt – beziehungsweise im Herbst 2022 – sind sie auf dem Weg nach Europa!

Schlechte Nachricht: Leider legen die Backstreet Boys keinen Halt bei uns in Österreich ein. Gute Nachricht: Sie kommen in die Schweiz, nach Ungarn und nach Deutschland, weshalb auch österreichische Fans zu ihrer geballten Ladung 90's-Nostalgie kommen werden.