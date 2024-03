Wie es aber immer so ist: Man überzeugt sich selbst am besten live. Wer also die musikalische Naturgewalt Baits in personam erleben und mit ihnen so richtig abrocken möchte, hat gleich am 15. März Gelegenheit dazu: Da lädt die Band zum großen Album-Release in die Arena Wien, es soll "a hell of a rock show" werden. Wenn das nicht vielversprechend klingt.

>> Infos und Tickets hier.