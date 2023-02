Beyoncé spielt 2023 mehrere Konzerte in Europa

Die erste Show in Deutschland ist für den 15. Juni im Kölner Rheinenergiestadion geplant. Zudem gelistet sind Auftritte im Hamburger Volksparkstadion am 21. Juni sowie im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main am 24. Juni. Berlin oder weitere deutsche Großstädte stehen derzeit nicht auf der Liste. Leider gibt es bislang keine Termine in Österreich. Immerhin können österreichische Fans sich Tickets für die Auftritte in Deutschland besorgen.

Kürzlich hatte Beyoncé in Dubai ihr erstes komplettes Konzert seit gut vier Jahren gegeben, was insbesondere in der LGBTQ+-Community für Kritik gesorgt hatte, da Homosexualität in den Vereinigten Arabischen Emiraten als illegal gilt.