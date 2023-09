Was sich trotzdem wie ein roter Faden durch Björks Karriere zieht, ist ihre Fähigkeit, jedem Musikstil ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken. So klingt etwa ihr Album “Post” (1995) wie ein kunterbuntes Trip-Hop-Musical, während “Medulla” (2004) fast vollständig in a cappella gehalten ist. Und trotzdem: beide Alben könnten nicht Björk-scher sein.

Beim Konzert am 19. September in der Wiener Stadthalle hat Björk ihr aktuelles Album “Fossora” mit im Gepäck, das erste Großwerk seit "Utopia" aus dem Jahr 2017. Als "typische" Pandemie-Produktion drehen sich die Songs darauf um Isolation und Trauer. Aber auch das Thema Familie spiegelt sich in den jazzigen, folkigen Weltmusik-Melodien wider.

Björk, die Schauspielerin

Schon als Jugendliche spielte Björk gerne in den Kunstfilmen ihrer Freund:innen mit. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Isländerin zu der einen oder anderen angebotenen Filmrolle Ja gesagt hat. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich die Kollaboration mit dem dänischen "Enfant terrible" Lars von Trier: In "Dancer in the Dark" (2000) mimt sie an der Seite von Catherine Deneuve die blinde Frau Selma, die vor ihrer traurigen Realität flüchtet, indem sie sich eine Musical-Welt ausdenkt.