All jene, die ihre Teenager-Jahre in den 2000ern erlebt haben und behaupten, dass sie nicht zu "All The Small Things" auf diversen Home-Partys geschunkelt haben, bezichtigen wir einfach mal der Unwahrheit. Es war schließlich die Zeit des rotzfrechen Pop-Punks, der tanzbaren Gitarren-Riffs und jener gängigen Lyrics, die wirkliche jede und jeder damals (zumindest im Refrain, und da kommt es schließlich darauf an) auf der Tanzfläche mitgröhlen konnte. Wird auch heute noch so gemacht, die Kraft der Nostalgie ist schließlich nicht zu unterschätzen - und verkauft sich auch im Jahr 2023 entsprechend. Green Day, Sum 41, The Offspring ... you name it.

Und natürlich Blink-182. Nach rund zehn Jahren ist das Trio Infernale aus San Diego wieder in Originalbesetzung auf Tour, am 20. September können Fans hierzulande gemeinsam mit dem Tom DeLonge, Mark Hoppus und Travis Barker in der Wiener Stadthalle genau dieses Gefühl von "damals" wieder aufleben lassen.