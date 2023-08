Hype um Stadionshows: Bleibt noch Geld für andere Konzerte?

Wien: "Tor zum Osten"

Dass Fans nicht mehr bereit sind, für kleinere Acts Geld auszugeben, sieht Marek Lieberberg, CEO von Live Nation für den deutschsprachigen Raum, dagegen nicht: "Wir veranstalten die Mehrzahl unserer Tourneen in kleinen und mittleren Locations. Die Resonanz auf diese Konzerte widerlegt diese These eindeutig. Die moderne Musik in all ihren Facetten ist der Motor der Gegenwartskultur, ob als Stadion-, Rock- oder Clubkonzert", ließ er auf APA-Anfrage wissen. Ewald Tatar, Chef der österreichischen Baracuda Music, argumentiert ähnlich: "Es finden heuer noch sehr viele Hallenshows statt, im Herbst sind so gut wie keine Venues mehr frei. Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Veranstaltung nicht zieht, wie erwartet. Aber das war schon immer so."

Tatar, dessen Barracuda etwa Taylor Swift nach Wien holt, unterstreicht Wiens Rolle als "das Tor zum Osten". "Wir sind die süd-östlichste Station ihrer Tournee." Daher rechnet man von einem entsprechenden Publikumsandrang aus diesem Raum. "Wien ist ein beliebter und attraktiver Spielort. Wien verbindet Geschichte und Moderne, was viele Künstler fasziniert. Und hat darüber hinaus ein enthusiastisches Publikum", streut Lieberberg von Live Nation noch Rosen.

Musikwissenschaftler Tschmuck wiederum weist zudem auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hin: "Früher sind die Stars in Moskau aufgetreten, dieser Markt ist jetzt weggefallen. Man sucht sich einen sicheren Ersatz, Wien scheint davon zu profitieren."