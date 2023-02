Endlich wieder BMTH: Zuletzt hatte ich die Band 2018 in der Stadthalle (zum ersten Mal) bei ihrer "First Love Tour" erleben dürfen. Am Donnerstag konnte ich mich endlich wieder mal von einem Live-Auftritt mitreißen lassen. Die Musikgruppe rund um Oliver Sykes wurde von insgesamt drei Pre-Acts unterstützt. Neben der ebenfalls britischen Static Dress und dem US-amerikanischen Rapper Poorstacy gaben auch die Band A Day To Remember (ADTR) aus Florida ihr Bestes, um das Publikum für den Main Act anzuheizen.

ADTR begeisterte mit neueren Songs wie dem Banger "Bloodsucker" oder emotionalen Klassikern wie "If It Means A Lot To You", welcher durch ein Lichtermeer in der Menge begleitet wurde. Besonders bei dem zweiten Lied fühlte ich mich wieder in meine Jugend zurückversetzt. Nostalgie pur!