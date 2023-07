Hits aus allen Jahrzehnten im Programm

Dass der "Boss" nicht nur stimmlich, sondern auch an der Gitarre immer noch einiges zu bieten hat, war bei einigen Soli zu erleben, wie etwa bei dem 1978 erschienenen "Prove It All Night". Beweisen musste Springsteen seinen Fans aber ohnehin nichts mehr. Wie sehr er die Menge im Griff hatte, war auch bei jüngeren Gassenhauern wie "Mary's Place" oder "Wrecking Ball" zu erleben, die beide von Alben der vergangenen 20 Jahre stammen. Dennoch sind es bei Springsteen - ähnlich wie bei seinen ebenfalls in die Jahre gekommenen Kollegen wie den Rolling Stones oder Bon Jovi - die Hits aus den 1970er und 1980er Jahren, die die Konzertbesucher zum Kochen bringen.

Und so durften in dem abwechslungsreichen Set, in dem die E Street Band immer wieder auch durch ein Bläser-Ensemble und Background-Sängerinnen unterstützt wurde, Evergreens wie "Born to Run", "Glory Days" oder "Dancing in the Dark" nicht fehlen. Aber auch in fremden Teichen darf ein Springsteen fischen - und mit Cover-Versionen von "Nightshift" der Commodores oder "Because the Night", das er gemeinsam mit Patti Smith schrieb, die Menge begeistern. Schlussendlich entließ der "Boss" sein Publikum denkbar romantisch - mit einer Solo-Version von "I'll See You in My Dreams".