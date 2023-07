Die Musik im Fokus

Selbst nach 40 Jahren Bandgeschichte, haben die US-Musiker immer noch einiges zu sagen. So hatten sie 2022 gleich zwei Alben ("Unlimited Love" und "Return of the Dream Canteen") veröffentlicht, die sie mit den Liedern "Reach Out" und "Black Summer" bei diesem Gig auch zum Besten gaben.

Die gewohnte Mischung aus Funk, Pop und Rock sorgte für gute Stimmung beim Publikum. Nicht zuletzt, weil das Quartett einen Fokus auf die musikalische und weniger auf die visuelle Darbietung legt. So nahmen sich die RHCP immer wieder Zeit für Solos und, um gemeinsam zu jammen. Doch natürlich durften Hits wie "I Like Dirt", "Californication" und "Snow ((Hey Oh))" nicht fehlen.