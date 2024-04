Dave Matthews Band begeisterte live in Wien

Dave Matthews Band rockte in Wien

Zehn Studioalben hat die DMB in den vergangenen 30 Jahren aufgenommen, 2023 das aktuelle mit dem Titel "Walk Around the Moon" - und da ist eine große Zahl an unglaublichen Songs zusammengekommen. Eine ganze Menge davon boten Dave Matthews und seine kongeniale Band am Mittwochabend in Wien, eine Hit-Steigerung nach der anderen ohne jeden Durchhänger. Und die Fans - viele davon aus Ungarn und der Slowakei - erwiesen sich als äußerst text- und sogar gesangssicher. Der Abend war ein einziger Triumphzug durch das DMB-Repertoire, mit Highlights wie "Gravedigger" und dem geradezu bombastischen "Don't Drink the Water".

Neben der Qualität von Dave Matthews' Songwriting ist die "Band" selbst natürlich das Erfolgskriterium: eigentlich eine Formation aus sieben brillanten Solisten, die der 57-Jährige quasi zu einem intuitiv agierenden Organismus geformt hat. Wobei die Besetzung für eine Rockband alles andere als "klassisch" ist: Trompeter Rashawn Ross und Saxofonist Jeff Coffin erhöhen den "Druck", der ohnedies von Drummer Carter Beauford und Bassist Stefan Lessard schon ordentlich erzeugt wird; Keyboarder Buddy Strong sorgt für häufige musikalische Ausflüge ins Jazzige und Funkige; immer wieder dominant natürlich die Gitarren: Dave Matthews an diversen akustischen mit starkem Rhythmus-Drive, Tim Reynolds schlussendlich als "elektrischer" Rock-Gitarrist, wie es sich gehört.