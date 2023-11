Großartiges Hit-Feuerwerk

Und was machte dann eigentlich Dave Stewart selbst auf der Bühne: Der hatte sichtlich großen Spaß, fühlte sich zwischen den acht Damen - allesamt großartige Musikerinnen - wohl und griff auch immer wieder feinfühlig bis kräftig in die Saiten seiner diversen Gitarren. So verdichtete sich der Abend zu einem großartigen Hit-Feuerwerk von "There Must Be an Angel (Playing Wih My Heart)" über "Here Comes The Rain Again" bis zu "Missionary Man" (um nur einige Highlights zu nennen). Ab dem fetzigen "Would I Lie To You" stand das gesamte Publikum im Plüsch-bestuhlten Großen Saal. Und nach "Sisters Are Doing It For Themselves" folgte - schluss-endlich! - "Sweet Dreams (Are Made Of This" - und ja: Die süßen Pop-Träume sind genau aus dem gemacht: geniale Hits eines coolen Songwriters, der an der Elektrischen "geigt", virtuose Musikerinnen, mitreißende Vokalistinnen und effektvoll "feuernde" LED-Leucht-Batterien.