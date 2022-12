Drei Konzerte in Österreich

Die Tournee "Party Your Hasselhoff" führt am 25. März nach Schladming (Talstation Planai Seilbahn), 29. März nach Wien (Stadthalle) und am 30. März nach Graz (Stadthalle). Der 70-Jährige war in den 80er- und 90er-Jahren vor allem mit den Fernsehserien "Knight Rider" und "Baywatch" und mit dem Song "Looking for Freedom" bekannt geworden.