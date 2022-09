Party mit rund 20.000 Fans: Die Ärzte rockten die Grazer Messe

Obwohl Sturm Graz zeitgleich im nahe gelegenen Liebenauer Stadion gegen den dänischen Verein Midtjylland spielte, waren die Fans der "besten Band der Welt" lauter! Für den ersten der zwei Konzerte in Österreich machten Die Ärzte am 8. September Halt in der Grazer Messe. Ein guter Abend für eine spätsommerliche Open-Air-Show – selbst wenn das Partyvolk immer wieder ein Auge auf die drohenden Regenwolken werfen musste.