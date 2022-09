Ed Sheeran brachte viele Hits

Insgesamt 23 Songs standen auf der beachtlichen Setlist, Ed Sheeran brachte sowohl Evergreens als auch Lieder seines neuen Albums mit nach Wien. "Shivers", "Love Yourself", "Perfect", "Afterglow" funktionierten ebenso wie sein einstiger Durchbruchshit „The A Team“. Aber auch ruhige, gefühlvolle Momente für romantische Handy-Lichtermeere fehlten natürlich nicht.

Sheeran zeigte sich dabei unermüdlich, lächelte permanent und gab den versierten Animateur – eine große Entwicklung von dem einstigen, fast schüchternen Singer-Songwriter mit Akustik-Gitarre. Die Fans im Happel-Stadion dankten es ihm und feierten bis zur letzten Minute mit. Zum Grande Finale gab es "Shape of You", "Bad Habits" und "You Need Me, I Don't Need You", bei denen nochmals alle Tanzreserven mobilisiert wurden.

Am Freitagabend geht es weiter mit Ed Sheerans zweitem Wien-Konzert. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist: Noch gibt es Restkarten dafür. Wer aber etwas Beat-lastigere Musik bevorzugt, könnte auch einen Sprung in die Stadthalle zum City of Sounds Festival machen, mit Seeed und Fritz Kalkbrenner.