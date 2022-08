Superstar Ed Sheeran hat auf seiner aktuellen ‘+ - = ÷ x Tour’ (ausgesprochen ‘The Mathematics Tour’) 2022 einige Stadien in Europa auf dem Programm. Los ging es bereits im April, die Tour führte ihn bereits von UK nach Irland, Zentraleuropa bis nach Skandinavien.

Auch Wien steht auf Ed Sheerans Tour-Agenda, und das gleich für zwei Abende: Zuerst war nur ein Termin - am 1. September 2022 - geplant gewesen, aber aufgrund der großen Nachfrage, wurde ein weiteres Konzert in Österreich angehängt. Die Zusatzshow findet am 2. September 2022, ebenfalls im Ernst-Happel-Stadion, statt.