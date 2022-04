Konzert zu Ehren Ennio Morricones im Dezember in Wien

"Ennio Morricone - The Official Concert Celebration" heißt die große Tournee, die Morricone gewidmet ist und von GEA Live organisiert wird. Das erste Konzert der Tournee, die Andrea Morricone in zahlreiche Länder in Europa, Asien und Amerika führen wird, beginnt am 26. November in Dublin. Weitere Etappen der Tournee in Europa sind London, Berlin, Frankfurt und Brüssel.

Unmittelbar nach seinem Rückzug von der Bühne im Jahr 2019 begann Ennio Morricone mit der Arbeit an einer neuen Konzertproduktion, die als sein Nachlass begriffen werden sollte. Mitte 2020 hatte der Maestro den Entwurf für diese Produktion fertiggestellt. Die Inszenierung enthält Szenen aus seinen größten Filmklassikern, spezielles Lichtdesign und wird von den langjährigen Solisten Morricones auf der Bühne begleitet. Sein Sohn Andrea Morricone dirigiert das Philharmonische Orchester Flandern und den Chor persönlich. Gezeigt wird Filmmaterial mit Morricone bei der Arbeit, einschließlich Auszüge aus Interviews.

Facettenreiche Musik

"Wir sind glücklich, die Musik meines Vaters nach Wien zu bringen. Mein Vater wurde stark von der Musik Arnold Schönbergs beeinflusst. In vielen seiner Kompositionen hat er die tiefe Kenntnis zeitgenössischer Musik einfliessen lassen. Er hat Musik höchster Qualität zu Soundtracks verarbeitet", betonte Andrea Morricone im Gespräch mit der APA in der Wohnung seines Vaters im Zentrum von Rom.

"Für mich ist es eine große Ehre, die Musik meines Vaters dirigieren zu können. Ich glaube, man muss nicht nur den Komponisten, sondern auch den Menschen Ennio Morricone gut kennen, um seine Musik wirklich zu begreifen. Er war eine facettenreiche Persönlichkeit, in der sich Kreativität mit Strenge, rigoroser Arbeit und Technik verband", betonte der 57-jährige Dirigent. Erst nach dem Tod seines Vaters habe er wirklich begriffen, wie beliebt sein Vater war.