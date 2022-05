Der 66. Eurovision Song Contest findet heuer in Turin statt. Im Mittelpunkt stehen die beiden Halbfinale am 10. und 12. Mai sowie das große Finale am 14. Mai.

Jeweils ab 21 Uhr laufen die Shows in ORF 1, vorgeglüht wird jedoch schon ab 20.15 Uhr mit dem Format "Mr. Song Contest proudly presents". Und dieser Mr. ist selbstredend auch heuer wieder ESC-Lexikon Andy Knoll.

Österreich lässt Teenie-Duo antreten

Der 19-jährige DJ LUM!X und die 18-jährige Pia Maria sollen und wollen am 10. Mai in Turin mit "Halo" zunächst das Ticket für das große Finale des 66. Eurovision Song Contests lösen - und dann natürlich in der Endrunde am 14. Mai gut abschneiden.