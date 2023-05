ESC 2023: Österreich laut Wettbüros auf Platz 1 im Halbfinale

Wettbüros beziehen auch YouTube-Zahlen ein

Und überhaupt sind die Aussichten der Wettbüros nicht der einzige Parameter, um die Chancen eines ESC-Songs einzuschätzen. Ein weiterer wären die Abrufe der offiziellen Videos auf Youtube - und hier ergibt sich ein gänzlich anderes Bild, wobei auch in diesem Falle Österreich auf ganz achtbare Zahlen kommt. "Who the hell is Edgar?" wurde demnach bereits 3 Millionen Mal auf dem Videodienst angesehen.

Die von den Wettbüros auf Platz 7 und damit direkt vor Österreich gehandelte Norwegerin Alessandra mit "King of Queens" sieht da mit lediglich 1 Millionen Abrufen schwach aus. Auch Finnlands Favorit Käärijä kommt hier auf im Vergleich dürftige 1,6 Millionen. Am Ende der Skala findet sich indes San Marino mit 0,06 Millionen Abrufen. Besonders gut schlägt sich aus Youtube-Sicht hingegen erneut Loreen mit 5,7 Millionen Abrufen - was allerdings nicht Platz 1 bedeutet. Den reklamiert interessanterweise die gut produzierte armenische Nummer "Future Lover" von Brunette mit 5,9 Millionen für sich.

Spotify-Streams auch berücksichtigt

Ein anderer Maßstab wären die Streams bei Spotify - und die zeichnen wieder ein anderes Bild. Hier liegen Teya & Salena mit 4,7 Millionen eher im unteren Mittelfeld, deklassieren aber die bei Youtube so dominante Armenierin Brunette klar, deren Song "Future Lover" hier auf "lediglich" 2,1 Millionen kommt. Die Norwegerin Alessandra hingegen, die bei Youtube gegen die Österreicherinnen alt aussieht, kommt bei Spotify auf beeindruckende 43,2 Millionen Zugriffe. An der Spitze bei Spotify liegt allerdings die Schwedin Loreen mit 53 Millionen Streams, die hier ihren mutmaßlich schärfsten Konkurrenten Käärijä deutlich hinter sich lässt, der auf 18,1 Millionen kommt. Der italienische Vertreter Mario Mengoni, der bei Youtube mit lediglich rund 300.000 Abrufen im hinteren Feld herumgrundelt, kommt mit "Due Vite" auf 49 Millionen Streams.