Erinnerungen an Wien

Nach einem gelungenen Aufwärm-Programm mit der dänischen Singer-Songwriterin Tina Dico (Empfehlung!) ging es um 21 Uhr auch schon weiter. Eingangs zeigte sich Glen Hansard noch recht wortkarg – was jedoch absolut nicht störte, denn die Songs selbst hatten ohnedies eine eigene Sprache. Laut, leise, sanft, treibend, akustisch, rockig-verstärkt: Die musikalische Vielseitigkeit Hansards will keine Grenzen kennen, mit Songs wie "Sure As The Rain", "Time Will Be The Healer", "Don't Settle" oder "I'll Be You, Be Me" sowie seiner virtuosen Stimme hatte der 53-Jährige das Publikum ab den ersten Tönen in seinem Bann.

Es dauerte aber nicht lange, da zeigte sich auch der sympathische Geschichtenerzähler in ihm und Hansard teilte Anekdoten aus seiner Vergangenheit: Ob Erinnerungen an betrunkene Motorrad-Touren mit einer "geliehen Ducati" vor über zehn Jahren in Wien ("an dieser Stelle großes Dankeschön an die Wiener Polizisten für ihre Freundlichkeit damals") oder Alpträume aus seiner Kindheit, die sich später als Quelle der Inspiration entpuppten ("Ghost") – man vergisst kurz, dass man sich in einem riesigen Konzertsaal befindet, sondern lauscht dem sympathischen Iren einfach, als würde man sich in einem Pub mit ihm treffen (oder auf eine Flasche Wein in einem Hotelzimmer im Lockdown).

Die Fülle an Emotionen ist nicht zuletzt die Magie bei einem Konzert von Glen Hansard. Da wird schon mal verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln gewischt, wenn das ganze Konzerthaus den Refrain zum Nullerjahre-Hit "Falling Slowly" singt, für den der 1970 in Dublin geborene Musiker damals sogar einen Oscar bekam.