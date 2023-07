Aus Liebe zu den Fans

Die "Love On Tour" konzipierte sich als Hommage an die Beatles ("All You Need Is Love"). Aus diesem Grund legte er mit "Treat People With Kindness" nach und brachte die Menge dazu, lautstark mitzusingen – Die Botschaft war für Fans ersichtlich.

Dass der Engländer auch noch den derzeit vermutlich besten Mainstream-Pop drauf hat, machte das Konzert zum einmaligen Erlebnis zum Wohlfühlen für alle – egal, ob mit halbakustischen "Fine Line" zum Träumen oder abschließende, stimmungsgeladene Hit-Feuerwerke wie "Sign Of The Times" und "As It Was", die das Publikum in Staunen versetzte.