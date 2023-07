Party à la Pink schaut folgendermaßen aus: Turnen in luftigen Höhen, herumwuselnde Tanztruppe, Videowalls, die das Publikum mit knallbunten Visuals unterhalten und natürlich "Get The Party Started" als erster Song des Abends. Am Samstag heizte der US-Popstar die Stimmung im Wiener Ernst-Happel-Stadion mächtig an. Heute, am Sonntag, folgt die Zugabe – selbe Zeit, selber Ort.