Du hast dich mit der ersten Singleauskopplung „Immer no da“ lautstark zurückgemeldet. Sehr poppige Tunes mit einer hoffnungsvollen Botschaft des Aufbruchs, der Freundschaft. Wie entstand das Thema des Songs und vor allem der doch deutliche Stilwechsel darin?

Ich habe beim Schreiben mit vielen unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet und bewusst neue Inspirationen und Klangwelten hereingeholt. Inhaltlich wiederum ist der Song kurz nach einem der letzten Lockdowns entstanden, mit der Frage im Kopf: „Wenn wir jemals wieder in großen Konzerthallen Schulter an Schulter und Schweißtropfen an Schweißtropfen stehen und tanzen können – was soll dann das Lebensgefühl sein, das aus dieser Corona-Phase bleibt?“ Mein Gedanke dazu war, dass es auch Stolz sein kann, auf sich selbst und darauf, was man alles an Schwierigkeiten in dieser Zeit gemeistert hat. Und aus diesem Gefühl heraus kann vielleicht Inspiration entstehen, dass wir auch die anderen aktuellen Krisen gemeinschaftlich schaffen können.

In deinem Pressetext steht, dass eben diese schwierigen Zeiten der letzten Jahre einige Veränderungen in dir selbst ausgelöst haben. Welcher Art zum Beispiel?

Ich habe meine ersten beiden Alben mit einer großen Plattenfirma aus Deutschland veröffentlicht und dabei zunehmend gemerkt, dass mich das bis zu einem gewissen Grad in meiner Ausdrucksfreude gebremst hat. Dass ich gerne freier und selbstbestimmter arbeiten würde, woraufhin ich mein eigenes Label gegründet habe. „Fast wie Radlfahren“ ist das erste Album, das auf diesem Label erscheint. Dementsprechend habe ich nun die gewünschte Freiheit, gleichzeitig aber auch eine größere wirtschaftliche Verantwortung.

Weiters habe ich darauf geachtet, dass ich bei diesem Album mit mehr Frauen zusammenarbeite und habe ganz neue MusikerInnen eingeladen, mit mir zu arbeiten. Daraus ist auch dieser frische, poppige Sound entstanden, den ich sehr mag.

„A Weg zu mir“ ist zum Beispiel ein flotter Song mit diesem Pop-Sound, der ein bisschen an die 90er erinnert.

(lacht) Die 90er sind ja wieder hart im Kommen, wenn man sich etwa in der Mode umschaut! Das Musikvideo war auch eine Anlehnung an die Spice Girls. Ich wollte auf diesem Album einfach das machen, was mir selbst Spaß macht, gerade bei „A Weg zu mir“ ist mir das glaub ich gut gelungen. Natürlich bin ich ein Kind der 90er, das ist tief in meinem Geschmack verwurzelt. Und ich habe mittlerweile eingesehen, dass ich „cool“ genug bin und mich nach niemandem richten muss. Stattdessen mache ich lieber das, worauf ich Lust habe. Und wenn das eine große Brise 90er ist, ist es auch okay.