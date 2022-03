"unsichtbar": Ausstellung, Podiumsdiskussion und Workshops zum Thema sexualisierte Gewalt

Dem Thema sexualisierte Gewalt widmet sich von 8. bis 19. März ein internationales Symposium unter dem Titel "unsichtbar": In den Räumlichkeiten von "Never at Home" in der Wiener Innenstadt soll "eine Plattform des Austauschs und des Sichtbarwerdens für Betroffene" geschaffen werden. Geplant sind eine Ausstellung, eine Podiumsdiskussion sowie diverse Workshops.