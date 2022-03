Ina Regen lud zum Benefizabend ins Konzerthaus

Über Geschlechtergerechtigkeit lernen

Denn man sei hier, "um zu lernen, was es mit der Geschlechtergerechtigkeit auf sich hat", wie Regen gleich nach einer Eröffnungsnummer das Publikum auf den Abend einstimmte. Der feministische Kampftag am 8. März sollte zum Feiern genutzt werden, selbst wenn vielen angesichts des Krieges in der Ukraine nicht unbedingt danach war. Den Opfern und Vertriebenen wurde mit einer Gedenkminute ebenso wie mit vielen starken und eindringlichen Worten gedacht. "Es passiert einiges in Europa, was unsere Werte stark infrage stellt", betonte Regen. Letztlich müsse man sich des "Privilegs des Friedens, aber auch der Verantwortung, die damit einhergeht", bewusst werden.

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Wie schon beim ersten Frauentags-Benefizkonzert von Ina Regen vor zwei Jahren - kurz vor Ausbruch der Coronapandemie - übernahm First Lady Doris Schmidauer den Ehrenschutz. Angesichts der Ereignisse in der Ukraine sei sie zwar mit gemischten Gefühlen hier. "Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass diese Veranstaltung jetzt stattfindet, die der Solidarität, dem Zusammenhalt und der Geschlechtergerechtigkeit dient. Hier wird Frauen die Bühne bereitet, die ihnen längst, längst zusteht." In den vergangenen zwei Jahren gab es etliche Rückschritte, alte Rollenbilder seien wieder zum Vorschein getreten, so Schmidauer. Dabei "waren und sind es Frauen, die größtenteils die Mehrfachbelastung gespürt haben". Daher heiße es nun: "Alarm, Alarm! Wir müssen dem Gegenwirken."