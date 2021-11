Welche großen Hürden gib es deiner Erfahrung nach noch für Künstlerinnen in Österreich?

Eine weitere negative Erfahrung, die mich persönlich geprägt und für die Veranstaltung zum Weltfrauentag motiviert hat, hatte ich beim Donauinselfest 2018: Etwa eine Stunde, bevor ich dort vor 80.000 Leuten aufgetreten bin, hat mich ein Reporter gefragt, wie es sich denn anfühlt, "die Frauenquote auf der heutigen Bühne zu erfüllen".

Autsch ...

Eben! Tatsächlich war ich auch die einzige Frau an dem Tag im Line-Up. Mir aufgrund meines Geschlechts aber meine Kompetenz abzusprechen oder so zu tun, als wäre nur mein Geschlecht der Grund, warum ich auf diese Bühne gehen darf – und nicht die Tatsache, dass ich dafür genauso hart gearbeitet habe wie meine männlichen Kollegen, die solche Bühnen immer noch mit 80 Prozent dominieren – ist nicht in Ordnung. Wenn man sich Festival-Line-Ups und Radioquoten anschaut, schaffen es Interpretinnen kaum auf mehr als ein Fünftel, auch nicht in den Medien.

Die Zeit ist einfach reif, dem entgegenzuwirken. Und wenn ich persönlich möchte, dass sich daran kollektiv etwa ändert, muss ich auch etwas investieren. Und das tue ich gerne!

Hast du selbst vielleicht weibliche musikalische Vorbilder?

Ich glaub, ich bin keine Persönlichkeit, die sich nach "Vorbildern" oder "Shining Stars" richtet, ich war eher damit beschäftigt, meinen eigenen Weg zu finden. Auch dazu soll die Veranstaltung am 8. März ermutigen: Zu sehen, dass es so viel mehr Rollen von Frauen gibt, als die eingeschränkten Bilder, die viele Medien zeichnen. Man sieht sie nur leider kaum. Es braucht ein bunteres Frauenbild in der Öffentlichkeit, das die Wirklichkeit tatsächlich abbildet.

Neben dir werden am 8. März 2022 auch Künstlerinnen wie Fiva, Oska, Violetta Parisini und viele mehr im Wiener Konzerthaus zu erleben sein. Worauf kann man sich bei diesem Abend freuen?

Die Grundidee ist, dass ich diesen tollen Künstlerinnen eine Bühne biete, und dass sie wiederum mit weiteren Musikerinnen die Bühne bei ihrem Auftritt teilen. Die Einladung ist, das meiner Gäste weitere Kolleginnen in ihre Acts einbauen, wodurch einzigartige künstlerische Momente und Performances entstehen werden. Zusätzlich wird es spannende Keynote-Speakerinnen geben, die ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit mit uns teilen und Motivationsreden zum Thema "Frauenbild" geben werden.

Außerdem wird es einen AKM-Komponistinnen-Wettbewerb geben, bei dem wir ein kleines Preisgeld an junge Nachwuchskomponistinnen ausschreiben. Die Siegerin wird ebenfalls im Konzerthaus auftreten. Ich glaube, es wird ein sehr genre-übergreifender und bunter Abend, mit qualitativ hochwertigem Musikgenuss.