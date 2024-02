Texte mitten aus dem Leben, die zum Nachdenken, Träumen, Lachen und vielleicht auch Weinen bringen: Ina Regen schafft es wie kaum eine andere, große Gefühle in (Mundart-)Worte und Klänge zu fassen.

Dass das auch so richtig ins Ohr geht, beweist sie abermals mit ihrem neuen, vierten Album "Was ma heut net träumen", das am 16. Februar Release feiert. Besonders diesmal: Die Songs von Ina Regen wurden für die Platte neu arrangiert und vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich begleitet. "Pop trifft Klassik", lautet also das Motto. "Meine Musik mit Orchester, das bringt mein Herz fast zum Platzen," zeigt sich die Sängerin begeistert.