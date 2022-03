So melodisch wird der heimische Jazz-Konzert-Frühling

Flotter wird es wohl im Wiener Traditionsclub Porgy & Bess am 2. April mit Mamadou Diabate & Percussion Mania "Seengwa". Kleiner Sidestep zum Rock: Die britischen Legenden Dr. Feelgood spielen am 5. April im Rahmen des "Vienna Blues Spring" im Wiener Reigen. Sehr viel feintöniger wird es am selben Abend im Konzerthaus zugehen: Da gastiert wieder einmal das Branford Marsalis Quartet. Traditionalisten können am 24. April ebendort das Pasadena Roof Orchestra genießen. Und Gitarren-Feingeister sollten sich am 27. April im Konzerthaus einfinden, wenn Altmeister Pat Metheney in die Saiten greift.

Highlights im Sommer & Herbst

Nicht in die Saiten, sondern in die Tasten greift dafür am 2. Mai Brad Mehldau - denn die Saiten streicht das Prag Radio Symphonie Orchestra in seiner Begleitung; dies ebenso im Konzerthaus wie ein absoluter Geheimtipp wenige Tage danach: US-Saxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrer Verneigung vor Alice und John Coltrane am 7. Mai. Am 11. Mai geht's wieder in den Keller des Porgy & Bess, wo Mike Stern und Bill Evans gastieren - zwei Veteranen, die u. a. mit Miles Davis und in John McLaughlin's Mahavishnu Orchestra gespielt haben. Eine andere Traditionslocation beehrt Peter Legat mit seiner Formation Count Basic: das Wiener WUK am 13. Mai. Und zum Schluss gleich nochmals crossover: Carl Palmer, Drummer der legendären Emerson, Lake & Palmer (ELP), kommt am 24. Mai in den Reigen ("Vienna Blues Spring").

Nach dem Frühling warten dann gut etablierte Festivals auf Jazzfans, um den Sommer und Herbst zu beleben - zumindest nach den derzeitigen Planungen: das Vienna Jazz Fest (23. Juni - 17. Juli, noch ohne Programm), das Jazzfestival Saalfelden (18. - 21. August) und schließlich die Reihe Jazz and the City Salzburg (13. - 16. Oktober).