Jonas Brothers: Ticketvorverkauf startet bald

Für das Konzert in Österreich startet der reguläre Vorverkauf bei oeticket.com am Freitag, 4. August, um 10.00 Uhr. Beim Anbieter ticketmaster sollen bereits am Donnerstag, 3. August, Tickets in den Vorverkauf gehen, ebenfalls um 10.00 Uhr.