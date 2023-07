Applaus und Gratulation

Und schnell, schnell zum Check-Out! Die Kreditkarten-Infos hatte ich parat, alles lag bereit, meine Bank-App funktionierte im richtigen Moment so wie sie sollte. Ich schrieb auf Whatsapp: "Ich hab drei Stehplatzkarten, was hast du?" Die oeticket-Seite zeigte den Erfolg an (I check it once, and I check it twice!) ... und ich atmete aus. Als hätte ich gerade ein großes Projekt abgeschlossen, wurde mir von allen Seiten im Office gratuliert und zugejubelt. Ich winke erleichtert in die Runde: "Danke, danke! Es war nicht leicht, aber ich hatte Glück."