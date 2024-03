Songs als "Echos aus der Vergangenheit"

Unter dem Motto "Metal Masters" gastieren Judas Priest zusammen mit den Haudegen Saxon und Uriah Heep, beide seit den späten 70ern bzw. 60ern aktiv, am 1. April in der Wiener Stadthalle. "Es ist toll, wenn man auf die Bühne geht und vor jungen Leuten steht, die Spaß an deiner Musik haben und sich nicht von uns alten Männern gelangweilt fühlen", lacht Hill einmal mehr. Veraltet klingt "Invincible Shield" ja überhaupt nicht, auch wenn die Zutaten bekannt erscheinen. "Es wird in unseren Songs immer Echos aus der Vergangenheit geben. Der Trick dabei ist, nicht die Vergangenheit zu sein, sondern relevant zu bleiben", sinniert der 73-Jährige.

Eigentlich pflegen die Mitglieder von Judas Priest, zusammen im Studio zu arbeiten, "allein schon wegen des Meinungsaustauschs", so Hill. Dieses Mal lief alles ein bisschen anders ab: "Wir hatten eine unerwartet verlängerte Zeit zum Songschreiben - wegen Covid. Das Album war vor der Pandemie kurz vor der Fertigstellung, aber dann konnten wir einander nicht mehr treffen. Ein Teil der Band lebt in Amerika, der Rest in England. Alles wurde für 18 Monate auf Eis gelegt."

Gitarrist Richie Faulkner, 2011 zu Judas Priest gekommen und "längst integraler Bestandteil", wie Hill betont, habe daher viel Zeit gehabt, "die Gitarrenparts zu perfektionieren". Drummer Scott Travis und der Bassist bekamen dann "so ausgefeilte Songs übermittelt, dass es nicht allzu schwer war, den Rhythmus beizusteuern". Allerdings gab es noch ein Problem, wie Hill erzählt: "Wir sind direkt aus der Pandemie in unsere 50-Jahre-Jubiläumstour aufgebrochen. Ich habe meine Bassspuren an spielfreien Tagen zwischen den Konzerten in Hotelzimmern aufgenommen. Sehr ungewöhnlich, aber irgendwie war das eine sehr entspannte Arbeitsweise."