"Metal Gods" in Action

Judas Priest, die 1974 ihr erstes Album veröffentlicht haben, brachten vor wenigen Wochen ihre 19. Studioarbeit heraus. Die starke LP "Invicible Shield" untermauerte den Ruf der Band als "Metal Gods". Zwar sind mittlerweile nur noch Halford und Bassist Ian Hill von jener Besetzung dabei, die vor 50 Jahren erstmals aufhorchen ließ. Gitarrist Glenn Tipton musste zuletzt nach Erkrankung vom Tourneeleben Abschied nehmen. Aber mit Richie Faulkner, 2011 für den ausgestiegenen (oder je nach Ansichtssache: gefeuerten) zweiten Gitarristen KK Downing gekommen, hat man einen fantastischen Ersatz an Bord.

Mehr noch: Der 44-jährige Faulkner brachte frische "Firepower" (so auch ein Albumtitel von 2018) und zimmerte live - unterstützt von Live-Musiker und Produzent Andy Sneap - mit seinem Instrument das Fundament für Priest-Klassiker wie "You've Got Another Thing Coming", "Turbo Lover", "Breaking The Law" oder "Hell Bent For Leather" (mit Halford am Motorrad). Es war eine mehr als 90-minütige dynamische, druckvolle (angetrieben von Drummer Scott Travis und Hill) Darbietung ohne Durchatmen. Wobei die Stärke von Judas Priest nicht nur in kompromissloser Härte, sondern auch im abwechslungsreichen Songwriting liegt.

>>Auch spannend: Der Konzertsommer auf der Burg Clam wird vielseitig