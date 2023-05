Viele Absagen

Die ganz großen Namen des aktuellen britischen Pop hingegen blieben Windsor allerdings fern: Ed Sheeran, Elton John, Adele und Harry Styles sollen Berichten zufolge Einladungen ausgeschlagen haben. Stattdessen bot die BBC - offiziell Veranstalterin des Konzerts - mehrere optische und humoristische Höhepunkte: Beleuchtete Drohnen malten als Hommage an Charles' Liebe zur Natur Blüten und Tiere in den Nachthimmel. Das sandsteinfarbene Schloss Windsor erstrahlte einmal in Gold, einmal von Blumen übersät, dann in den Farben des Union Jacks. Kermit der Frosch durfte zwischendurch den Moderator nerven, schaffte es letztlich sogar in seine begehrte Royal Box, wo er an der Seite von Prinz Edward zu sehen war.