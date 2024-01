Risiko der verstärkten "Street Credibility"

Bruneder geht auch auf die Problematik der gerichtlichen Praxis ein. "So muss ein Einzelrichter im Gerichtsverfahren über Kunst oder Nichtkunst bestimmen und diese auch in ihrem Ausmaß bewerten. Derzeit wird der Kunstbegriff durch die Justiz nicht in seiner vollen Konsequenz auf den deutschsprachigen Gangsta-Rap angewendet", ist sie überzeugt. In den Beispielen im Buch wird aufgezeigt, dass der Kunstbegriff häufig nicht qualitätsunabhängig erarbeitet oder abseits der gängigen Werkgattungen (Musik, Literatur, Theater) nicht ausreichend berücksichtigt wird.

Darüber hinaus lässt sich im Genre Gangsta-Rap ein gesellschaftliches Phänomen beobachten, das auch Auswirkungen auf das Rechtssystem hat. In dem Buch wird zudem aufgezeigt, wie die Justiz bewusst in die künstlerische Performance von Gangsta-Rappern eingebunden und instrumentalisiert wird, um dem Genre zu entsprechen. Durch die Einbindung der Justiz erschafft der Gangsta-Rapper sogenannte "Street Credibility", also Glaubwürdigkeit. Selten kann er sich so "authentisch" präsentieren. Durch echte Strafzettel und Gerichtsverfahren wird der Gangsta-Rapper durch die Justiz in seiner Konstruktion von Authentizität und Realität gestützt. Dies wird etwa am Beispiel des Gangsta-Rappers "Gzuz" deutlich, der sein Gerichtsverfahren auf Social Media teilte und später in seine musikalische Performance integrierte. Heute verkauft er in seinem Webshop T-Shirts, auf denen beispielsweise sein Haftbefehl abgedruckt ist, wie im Buch ausgeführt wird.