Lenny Kravitz rockt im Sommer die Burg Clam

Gute Nachrichten für Fans: Nach der coronabedingten Absage 2020 schafft es US-Rockstar Lenny Kravitz heuer endlich wieder nach Österreich. Noch dazu in eine besonders stimmungsvolle Location: Am 11. August wird er die die Meierhofwiese vor der Burg Clam in Oberösterreich rocken.

Mit im Gepäck hat der vierfache Grammy-Preisträger sein neues Album "Blue Electric Light", das am 24. Mai erscheinen wird, sowie natürlich viele weitere Hits wie "Fly Away", "Are You Gonna Go My Way" oder "It Ain't Over 'Till It's Over".

Tickets sind bereits erhältlich.