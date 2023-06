Lewis Capaldi verabschiedet sich vom Touren

"Auf absehbare Zeit Pause vom Touren"

Dann kündigt Lewis Capaldi an, "auf absehbare Zeit eine Pause vom Touren" einzulegen. Bereits vor Glastonbury hatte er seine Tour für drei Wochen unterbrochen, um fit für das Festival zu sein.

"Aber die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mich an die Auswirkungen meines Tourette-Syndroms zu gewöhnen", schrieb der Singer-Songwriter jetzt. "Am Samstag wurde mir klar, dass ich viel mehr Zeit darauf verwenden muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe."